プレス工業<7246.T>が後場終盤になってプラス圏に浮上している。午後３時ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１７８７億円から１８５０億円（前期比２．６％減）へ、営業利益を９７億円から１１１億円（同１５．１％増）へ、純利益を５０億円から６３億円（同３．６％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１７円から１９円へ引き上げ年間配当予想を３５円（前期３２円）としたことが好感されている。



単独、米国、タイにおいて下期に顧客の生産台数の増加が見込まれるほか、想定為替レートを円安に見直したことが要因としている。なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高９２２億６４００万円（前年同期比３．２％減）、営業利益５５億３７００万円（同８．７％増）、純利益３１億２４００万円（同８．２％減）だった。



また、上限を２５０万株（自己株式を除く発行済み株数の２．５１％）、または１５億円とする自社株買いを実施すると発表しており、これも好材料視されているようだ。取得期間は１１月１２日から来年３月１３日までで、取得した全株式を３月３１日に消却する。



出所：MINKABU PRESS