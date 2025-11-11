名村造船所が大幅反落している。１０日の取引終了後に発表した９月中間期連結決算が、売上高７２６億１０００万円（前年同期比７．２％減）、営業利益１０７億７２００万円（同２８．６％減）、純利益８１億９４００万円（同４２．６％減）と減収減益となったことが嫌気されている。 前年同期はハンディ型撒積運搬船の連続建造効果が売上高・営業利益の両面で大きかったが、今上期は２５年以降継続的に大量の代替発注が期待