日本ガイシが続伸。大和証券は１０日、同社株のレーティングを「２（アウトパフォーム）」から「１（買い）」へ引き上げた。目標株価は２５００円から３５００円に見直した。「構造改革の推進で成長への階段を上るフェーズへ」と指摘。第２四半期累計（４～９月）の連結営業利益は４８７億円（前年同期比２２．７％増）だった。エンバイロメント事業やデジタルソサエティ事業は堅調。同証券では２６年３