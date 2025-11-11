「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１１日午後１時現在でＴＯＷＡが「買い予想数上昇」３位となっている。 ＴＯＷＡは前日にストップ高人気となったが、きょうも目先筋の売り物をこなし前日終値を上回る水準で推移している。前週末７日の引け後に２５年４～９月期決算を発表したが、減益決算ながら会社側の従来計画よりも大きく上振れての着地となり、これを材料に一気に切り返す展開となっ