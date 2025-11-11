「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日正午現在でリンナイが「買い予想数上昇」２位となっている。 １１日の東証プライム市場でリンナイが小幅に４日続伸。同社は６日の午前中に決算を発表した。第２四半期累計（４～９月）の連結純利益は前年同期比３０．０％増の１５９億１８００万円だった。米国とオーストラリアでは製品販売が好調に推移し増収増益となった。日本国内はリフ