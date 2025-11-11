１１日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反発。前日まで３日続落していたことから値ごろ感が意識され、自律反発狙いや持ち高調整の買いが入りやすかった。 米国で続く政府機関の一部閉鎖が近く解除されるとの見方が広がっているものの、国内債券市場はある程度織り込み済みといった様子。１０日に実施された米３年債入札が堅調な結果となったことを背景に、同日の米長期金利が上昇幅を縮小したこともあって円債に買いが