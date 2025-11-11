関東電化工業は大幅安。１０日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を６６５億円から６４５億円（前期比３．４％増）へ、純利益を２７億円から１７億円（同４７．７％減）へ下方修正すると発表した。８月に発生した渋川工場火災事故の影響を織り込んだ。これが売り材料視されている。 出所：MINKABU PRESS