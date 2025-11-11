コーセーは急落。４月安値（５３８４円）を下回り、約７カ月ぶりに年初来安値を更新した。１０日取引終了後、第３四半期累計（１～９月）連結決算を発表。売上高は２４０５億１０００万円（前年同期比０．７％増）、営業利益は１３５億７５００万円（同２７．８％減）だった。中華圏などが減収となった一方、国内事業が伸びたことで全体では小幅ながら増収を確保。利益面では新規連結対象のピューリ社の