日本ＣＭＫが上げ足加速、カイ気配のまま４００円台後半に水準を切り上げている。自動車向けプリント配線板メーカーの最大手だが、２６年３月期は最終利益段階で従来計画を２０億円から３４億円（前期比１０％減）に大幅増額修正している。そうしたなか、投資運用会社のｆｕｎｄｎｏｔｅが１０日付で提出した大量保有報告書でＣＭＫの保有株比率が６．６６％と新たに５％を上回ったことが判明した。ｆｕｎｄｎｏｔｅ