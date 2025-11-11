網屋に寄り付き大口の買い注文が入り、急速に株価水準を切り上げ一時２１０円高の４１４５円まで駆け上がった。同社は独自開発の「ＡＬｏｇ」を中核とするデータセキュリティー事業とネットワークセキュリティー事業の２部門に特化し、ＳａａＳを主力としたストックビジネスに傾注している。サブスクリプションによる高収益事業が好調で、足もとの業績は会社側想定を上回って好調に推移している。１０日