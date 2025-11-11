・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ９７８７．１５（＋１０４．５８） ・ドイツ・ＤＡＸ ２３９５９．９９（＋３９０．０３） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８０５５．５１（＋１０５．３３） ・ロシア・ＲＴＳ ９９４．９２（－０．４３） 出所：MINKABU PRESS