悪夢のような終戦となった。現地11月10日、カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージ第３節で、グループGのエルサルバドルはドイツと対戦。０−７で惨敗を喫し、敗退が決定した。第２節のコロンビア戦はスコアドローに持ち込み、勝点１を得たエルサルバドルは、欧州の強豪とのこの一戦でも、序盤は奮闘を見せる。だが、32分に先制を許すと、41分と45分にも被弾。後半にも４ゴールを叩き込まれ、なす術