新米が出回る季節、ピカピカのお米を長くおいしく味わうために欠かせないのが〈保存のしかた〉。お米は生きもの。温度や湿度の変化に敏感だからこそ、ほんのひと工夫でおいしさが変わります。今回は、お米マイスター・西島豊造さんに、家庭でできるおいしいお米の守り方を教わりました。おいしいお米の保存法保存袋に小分けにして、冷蔵庫の野菜室の底に敷きつめる近年は年間を通して寒暖差が大きいので、生米の保存は一年じゅう温