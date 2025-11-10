フォーシーズＨＤが後場に入り上げ幅を拡大している。午後０時３０分ごろ、１０月２８日に発表した、注力事業としているＷｅｂ３．０を活用した第１次産業の活性化の支援を目的としたプロジェクト開始を記念して、記念株主優待を実施すると発表したことが好感されている。２５年１２月末日時点で１０単元（１０００株）以上を保有する株主を対象に、コメ１０キログラムを贈呈する。なお、同記念優待については今回限