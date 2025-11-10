午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２１３、値下がり銘柄数は３５１、変わらずは４４銘柄だった。業種別では３３業種中２４業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、石油・石炭、鉱業、金属製品など。値下がりで目立つのはその他製品、サービス、医薬品など。 出所：MINKABU PRESS