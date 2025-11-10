ＴＯＷＡはストップ高の水準となる前営業日比５００円高の２５９９円に買われ、年初来高値を更新している。前週末７日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表した。売上高が２３４億４９００万円（前年同期比１４．４％減）、営業利益が２４億９３００万円（同５２．６％減）だった。減収減益ではあるものの、売上高は従来の見通しを上回った。高付加価値製品の売上比率が上昇したことで各