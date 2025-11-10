パルマに所属する日本代表GK鈴木彩艶は、11月８日にミラン戦で左手を負傷した。クラブは翌９日、「左手薬指と舟状骨の複雑骨折と診断された。選手は今後数日間、手術の可能性を含め、専門医による診察を受ける」と発表している。この事態を受け、イタリアメディア『Rompipallone』は「大混乱。GKが負傷、悲報だ」と題した記事を掲載。次のように伝えた。「パルマにとって悪い知らせだ。ミランとの引き分けを祝う間もなく、チ