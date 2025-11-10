「大きな痛手だ」「パルマは愕然」W杯出場にも影響か…日本代表守護神の骨折にイタリアも騒然「ただの一選手の負傷ではない」
パルマに所属する日本代表GK鈴木彩艶は、11月８日にミラン戦で左手を負傷した。
クラブは翌９日、「左手薬指と舟状骨の複雑骨折と診断された。選手は今後数日間、手術の可能性を含め、専門医による診察を受ける」と発表している。
この事態を受け、イタリアメディア『Rompipallone』は「大混乱。GKが負傷、悲報だ」と題した記事を掲載。次のように伝えた。
「パルマにとって悪い知らせだ。ミランとの引き分けを祝う間もなく、チームの今シーズンを覆すかもしれないニュースが飛び込んできた。昨夜の試合中、パルマのゴールキーパー、ザイオン・スズキが左手薬指を骨折したのだ。クエスタ監督率いるパルマにとってこれは大きな痛手であり、しばらくの間、スズキを欠くことになる。回復時期はまだ不透明だが。しかし、パルマはスズキを失うことに愕然としている」
同メディアは、「スズキを失うのは実に残念だ。ただの一選手の負傷ではない」と強調。「パルマにとって大きな問題となる可能性がある」と指摘した。
まだ、全治期間などは分からない。ただ、最悪の場合、ワールドカップ出場に影響が出る可能性もある。そうならないのを祈るばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
クラブは翌９日、「左手薬指と舟状骨の複雑骨折と診断された。選手は今後数日間、手術の可能性を含め、専門医による診察を受ける」と発表している。
この事態を受け、イタリアメディア『Rompipallone』は「大混乱。GKが負傷、悲報だ」と題した記事を掲載。次のように伝えた。
「パルマにとって悪い知らせだ。ミランとの引き分けを祝う間もなく、チームの今シーズンを覆すかもしれないニュースが飛び込んできた。昨夜の試合中、パルマのゴールキーパー、ザイオン・スズキが左手薬指を骨折したのだ。クエスタ監督率いるパルマにとってこれは大きな痛手であり、しばらくの間、スズキを欠くことになる。回復時期はまだ不透明だが。しかし、パルマはスズキを失うことに愕然としている」
同メディアは、「スズキを失うのは実に残念だ。ただの一選手の負傷ではない」と強調。「パルマにとって大きな問題となる可能性がある」と指摘した。
まだ、全治期間などは分からない。ただ、最悪の場合、ワールドカップ出場に影響が出る可能性もある。そうならないのを祈るばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！