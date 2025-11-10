イチロー氏が中越高を指導…ランニングを解説マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏が8日から2日間にかけて新潟・中越高の指導を行った。高校生たちとともに汗を流す中、「僕はあれが嫌い。かっこ悪い」と苦言を呈す振る舞いがあった。中越高、連合チームとまずは会話を交わすと、その後アップを始めた。イチロー氏は生徒の前でランニングを実演。走っている姿の印象を聞かれた生徒は「歩幅が大きい」と回答