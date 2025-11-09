任期満了に伴い、２人が立候補した茨城県神栖市長選は９日投開票され、新人で元市議会議長の木内敏之氏（６４）と現職の石田進氏（６７）が１万６７２４票で同数となり、くじ引きで木内氏の初当選が決まった。市選挙管理委員会によると、当日有権者数は７万６１３０人。投票者数は３万３６６７人、無効票は２１９票だった。