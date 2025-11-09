※写真はイメージです日刊SPA!

「残クレで車を買う人は情弱」元ディーラー営業マンが明かす落とし穴

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 「残クレは情弱向けの商品である」と元ディーラー営業マンの筆者
  • 残クレは据え置かれた残価にも金利（利息）の負担が発生すると指摘
  • 銀行ローンの審査に通らない、などの場合には残クレは「希望」になるとした
