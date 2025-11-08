2011年、『水戸黄門』のレギュラー終了と共に、民放の地上波からゴールデンタイムの時代劇枠は姿を消した。若者向けのバラエティー番組が全盛となり、時代劇は完全に「オワコン（終わったコンテンツ）」になった――誰もがそう思っていた。しかし、その10年後、時代劇はCS放送「時代劇専門チャンネル」という舞台で、視聴可能世帯数約683万（2025年8月末時点）、月間視聴率日本一という驚異的な復活を遂げていた。なぜ、下火となっ