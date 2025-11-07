【モデルプレス＝2025/11/07】“小学生姫ギャル”として小学生世代から絶大な人気を誇る、モデル・タレントとして活躍するりりぴの保護者によるInstagramが11月6日に更新された。クリエイターのしなこになりきったりりぴの姿を公開した。【写真】小学生姫ギャル「似合いすぎてる」しなこ愛炸裂コーデ◆りりぴ「なりきりしなこちゃんコーデ」披露投稿では「なりきりしなこちゃんコーデでしな活」とパープルのフリルスカートやリボン