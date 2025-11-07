[11.6 ECLリーグフェーズ第3節 クリスタル・パレス 3-1 AZ]UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)は6日、リーグフェーズ第3節を行い、MF鎌田大地所属のクリスタル・パレス(イングランド)がDF毎熊晟矢所属のAZ(オランダ)を3-1で破った。11月シリーズの日本代表に選出されていた鎌田はプレミアリーグ前節で負傷交代していたが、後半19分からの出場で元気な姿をアピール。一方、毎熊は負傷のため今季の公式戦出場がなく、この日