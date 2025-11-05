「ＡＣＬＥ・１次リーグ、神戸１−０蔚山」（５日、ノエビアスタジアム神戸）神戸がグループリーグ１、２位攻防戦で蔚山を抜き、３勝１敗で１位に躍り出た。苦しみながらの薄氷勝利だった。後半１２分、味方からのパスを受けたＦＷジェアンパトリッキが相手ＤＦの股を抜く先制ゴール。重い扉をこじ開けた。ＡＣＬＥでは１０月２２日・江原（韓国）戦に続く２試合連続得点をマークした。吉田監督は「神戸らしいサッカーがで