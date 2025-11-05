大ファンの山本由伸に対してとみられる祝杯姿を投稿した本田望結(C)産経新聞社女優でフィギュアスケーターの本田望結が、11月5日までに自身のXを更新。「今日飲まなくていつ飲むんだ」と記し、グラスを片手にビールを飲んでいる写真を公開した。【写真】山本由伸への祝杯？21歳本田望結のビールを堪能する写真をチェックチャコールグレーのニットを着た本田。洗練された大人の雰囲気を漂わせ、シンプルながらも上品なネックレ