»³ËÜÍ³¿¤Ø¤Î½ËÇÕ¡©¡Öº£Æü°û¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤Ä°û¤à¤ó¤À¡×¡¡¸µÅ·ºÍ»ÒÌò¤¬¥Ó¡¼¥ë¤ò¥°¥¤¥Ã¡ª¥Õ¥¡¥ó¶ÄÅ·¡Ö¤â¤¦21ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄË¾·ë¤¬¡¢11·î5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡Öº£Æü°û¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤Ä°û¤à¤ó¤À¡×¤Èµ¤·¡¢¥°¥é¥¹¤òÊÒ¼ê¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ËÜÍ³¿¤Ø¤Î½ËÇÕ¡©21ºÐËÜÅÄË¾·ë¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ò´®Ç½¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¥Á¥ã¥³¡¼¥ë¥°¥ì¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¤òÃå¤¿ËÜÅÄ¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¾åÉÊ¤Ê¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤¬¡¢½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È±·¿¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊËÜÅÄ¤¬¡¢³°¤ÎÌÀ¤«¤ê¤¬º¹¤·¹þ¤à²°Æâ¤ÎÁëºÝ¤Ç¡¢¥°¥é¥¹¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Í¤Æ¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Åê¹ÆÆü»þ¤«¤é¤·¤Æ¤â¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤Î°ìÇÕ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡X¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î»³ËÜ¤ÈÈÖÁÈ¶¦±é¤·¤¿»þ¤Î¡È2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¡£2024Ç¯¤Ë³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ç3¾¡¡£Âè7Àï¤Ç¤Ï¡¢°ìÂÇ¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢º²¤ÎÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ê¡¼¥Õ¡£À¤³¦°ì¤ÎÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢MVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ËÜÅÄ¤Î´î¤Ó¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡4ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2011Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö²ÈÀ¯ÉØ¤Î¥ß¥¿¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç¡¢¹¤¯¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¸µÅ·ºÍ»ÒÌò¤â¡¢º£Ç¯6·î¤Ç21ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡¢»³ËÜ¤Î³èÌö¤ò½ËÊ¡¤¹¤ëÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÆÝ¤á¤ëºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡×¡Ö¤â¤¦21ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡Ä¡×¡Ö»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤ÏÁá¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö°û¤á¤ë¥È¥·¤Ë¡Ä¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¡©²ÈÀ¯ÉØ¤Î¥ß¥¿¤Ã¤Æ²¿Ç¯Á°¡©¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥Ó¡¼¥ë¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¶Ã¤¯È¿±þ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]