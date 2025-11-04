11月1日、3人組アーティストグループ・Number_iがNHK『Venue101 Presents Number_i THE LiVE』に出演。King ＆ Prince時代からは想像もつかないような演出と楽曲に、視聴者から驚きの声が相次いでいる。この日の番組では、最新曲から代表曲まで全7曲を披露。2025年発売のセカンドシングル『GOD_i』や、2024年発売のミニアルバム『No.O -ring-』収録曲『BON』などを次々とパフォーマンスし、会場を大いに盛り上げた。そして特に