11月1日、3人組アーティストグループ・Number_iがNHK『Venue101 Presents Number_i THE LiVE』に出演。King ＆ Prince時代からは想像もつかないような演出と楽曲に、視聴者から驚きの声が相次いでいる。

この日の番組では、最新曲から代表曲まで全7曲を披露。2025年発売のセカンドシングル『GOD_i』や、2024年発売のミニアルバム『No.O -ring-』収録曲『BON』などを次々とパフォーマンスし、会場を大いに盛り上げた。そして特に注目されたのは、5曲目に披露された『幸せいっぱい腹一杯』だ。

「この曲は2025年9月に配信されたアルバム『No.㈼』に収録されており、平野紫耀さんがプロデュースを手がけたナンバーです。タイトルどおり “幸せと満腹感” をテーマにした明るい曲調ですが、歌唱中、『幸せいっぱい』と歌ったあと、『ぱい』を連呼するコール＆レスポンスが披露されました。

観客もそれに合わせてペンライトを振り、会場全体がひとつの “掛け合い” 状態に。一緒に盛り上がれたファンも多かったようですが、一部の視聴者にはその光景が異様に映ったようです」（放送作家）

Xでは、

《キンプリ抜けてやりたかった音楽がこれだと思うと泣けてくる》

《ほんとにこれについていけるヲタク怖すぎる》

といった声も寄せられ、賛否両論に分かれている。

元King ＆ Princeの平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3人は、2023年5月に旧ジャニーズ事務所を退所。同年7月に滝沢秀明氏が設立したTOBEに合流し、Number_iとして活動を開始した。

「King ＆ Princeは旧ジャニーズのなかでも爆発的な人気を誇り、“ポスト嵐” と呼ばれたほどです。デビュー曲『シンデレラガール』など、王道で清潔感のあるアイドルソングが魅力でした。そのため、Number_iとして見せる “ギャップ” に戸惑うファンがいまだに多いのだと思います。

退所時に語っていた『世界に目を向けたい』という言葉と、この楽曲の方向性が一致しているのかと疑問を持つ人も少なくありません。

とはいえ、Number_iが目指すのは “制約のない自己表現” とも言われています。賛否を呼ぶステージであっても、それこそが3人が求めた “自由な表現” とも言えるでしょう。

キンプリ時代に “女性ファンウケ” と “王子様路線” に縛られていた彼らとしては、物議を醸そうとも、暴れられる今の環境が楽しいのでしょう」（音楽ライター）

ちょっと変、だからこそついつい口ずさみたくなってしまうものだが……。