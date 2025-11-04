巨人は4日、石井琢朗氏の二軍監督就任、田口昌徳氏の二軍バッテリーコーチの就任を発表した。なお、軍未定となっていた市川友也バッテリーコーチは三軍を担当する。石井氏は現役時代大洋・横浜、広島でプレーし、12年に現役引退後、13年から広島の一軍内野守備走塁コーチ、16年から一軍打撃コーチを担当。16年と17年のリーグ優勝に大きく貢献した。18年から2年間ヤクルト、20年から2年間巨人、22年からDeNAで4年間コーチを務め