◇女子ゴルフ樋口久子・三菱電機レディース最終日（2025年11月2日埼玉・武蔵丘GC＝パー72）渋野は67と追い上げ13位でフィニッシュした。2日連続のボギーなし。「超珍しい。2日間それができたということは、これからもまたできるということだと思ってるし、思いたいです」。国内ツアー参戦はこの4連戦で一区切り。「凄く先が明るいなと思える終わり方ができた」。6日開幕のTOTOジャパンクラシックは欠場者が出た場合に繰