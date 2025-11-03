(P)&(C) BELIFT LAB Inc.ILLITが、2026年1月より放送予定のTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期のオープニングテーマを担当することが発表された。TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』は、集英社「少年ジャンプ＋」にて連載されていた同名作品(原作・春原ロビンソン／漫画・ひらけい)を原作とする、美味しい食事＆楽しい遊びが、ユーモアと共に展開される、世界一やさしい“拷問”ファンタジーアニメ。ILLITは主題歌アー