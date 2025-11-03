１０月３０日、テーマ型没入体験観光列車「津旅時光号」の車内で、縄結びを体験する乗客たち。（天津＝新華社記者／李然）【新華社天津11月2日】中国の北京、天津、河北2市1省の鉄道を主に管轄する中国鉄路北京局集団は、中国初のテーマ型没入体験観光列車「津旅時光号」が10月30日に天津市の天津北駅−薊州北駅間を運行したと明らかにした。同列車は、中国鉄路北京局集団と天津市観光（控股）集団が交通と文化観光の融合を進