26年前、愛知・名古屋市西区の主婦が殺害された事件で、容疑者の逮捕後に初めて女性の法要が営まれ、長男が心境を語りました。名古屋市港区のアルバイト・安福久美子容疑者（69）は1999年11月に西区稲生町のアパートで、主婦の高羽奈美子さん（当時32）の首を刃物で複数回刺すなどして殺害した疑いで2日朝に送検されました。一方、奈美子さんの27回忌の法要が2日朝に営まれ、当時2歳で現場に居合わせた長男の航平さん（28）も参列