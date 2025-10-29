（台北中央社）蒋万安（しょうばんあん）台北市長は29日、米半導体大手エヌビディアから、台湾本社を市のテクノロジーパーク「北投士林科技園区」のT17、T18区画に建設することが明確に表明されたと明らかにした。同区画を巡っては、市と地上権所有者である保険大手、新光人寿の間で交渉が難航していたが、新光人寿が先日、一定条件下で地上権契約解除に応じる考えを表明したことで、解決への道筋が立った。北投士林科技園区は市が