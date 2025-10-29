¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ÎÂæÏÑËÜ¼Ò¡¢ËÌÅê»ÎÎÓ²Êµ»±à¶è¤Ë¡¡ÂæËÌ»ÔÄ¹¤¬È¯É½¡¡ÃÏ¾å¸¢¸ò¾Ä¤ËÆ»¶Ú¤Ç
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë¾ÕËü°Â¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ð¤ó¤¢¤ó¡ËÂæËÌ»ÔÄ¹¤Ï29Æü¡¢ÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤«¤é¡¢ÂæÏÑËÜ¼Ò¤ò»Ô¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡ÖËÌÅê»ÎÎÓ²Êµ»±à¶è¡×¤ÎT17¡¢T18¶è²è¤Ë·úÀß¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤ËÉ½ÌÀ¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±¶è²è¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»Ô¤ÈÃÏ¾å¸¢½êÍ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊÝ¸±Âç¼ê¡¢¿·¸÷¿Í¼÷¤Î´Ö¤Ç¸ò¾Ä¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿·¸÷¿Í¼÷¤¬ÀèÆü¡¢°ìÄê¾ò·ï²¼¤ÇÃÏ¾å¸¢·ÀÌó²ò½ü¤Ë±þ¤¸¤ë¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²ò·è¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤¬Î©¤Ã¤¿¡£
ËÌÅê»ÎÎÓ²Êµ»±à¶è¤Ï»Ô¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¥¨¥ê¥¢¡£¿·¸÷¿Í¼÷¤Ï2021Ç¯¤ËT17¡¢T18¶è²è·×3.89¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤ÎÃÏ¾å¸¢¤ò´ü´Ö50Ç¯¡¢·×44²¯ÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó180²¯±ß¡Ë¤Ç¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬Æ±¶è²è¤Ø¤ÎÂæÏÑËÜ¼ÒÀßÃÖ¤ò´õË¾¤·¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¡¢»Ô¤È¿·¸÷¿Í¼÷¤Ï¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ô¤¬·ÀÌó²ò½ü¤òÄó°Æ¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿·¸÷¿Í¼÷¤ÏÃÏ¾å¸¢¤Î¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î°ÜÅ¾¤ò´õË¾¤·¤Æ·ÀÌó²ò½ü¤òµñ¤ß¡¢¸ò¾Ä¤Ïç±Ãå¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿·¸÷¿Í¼÷¤Ï16Æü¤Ë¤ÏÆ±¶è²è¤Ç³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Îµ¯¹©¡¦ÃÏÄÃº×¤ò³«¤¡¢·ÀÌó¾å¤Î¸¢Íø¤òÍú¹Ô¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¡£¤À¤¬22Æü¤Ë°ìÅ¾¡¢Æ±¼Ò¤¬»ÙÊ§¤¤ºÑ¤ß¤Î´ØÏ¢¥³¥¹¥È¤ÎÊÖ´Ô¤Ë»Ô¤¬Æ±°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¾å¸¢²ò½ü¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¾Õ»ÔÄ¹¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î»ÔµÄ²ñ¤Ç¤ÎÅúÊÛ¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ï»°¼Ô¤¬ÌÀ³Î¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¤À¤ÈÀâÌÀ¡£¿·¸÷¿Í¼÷¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¸å¤ËÆÃÎã¤È¤·¤ÆÃÏ¾å¸¢¤ò¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ë¼ø¤±¡¢¹¹ÃÏ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£·ÀÌó²ò½ü¤ÎÆ±°Õ¤Ç²ò·è¤¹¤ëÊý¿Ë¤ÏÁÐÊý¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
»Ô¤È¤·¤Æ³Æ¼ï¤Î¹ÔÀ¯¼êÂ³¤¤òÁá´ü¤Ë³«»Ï¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬ÂæËÌ¤ËµòÅÀ¤òÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¿·¸÷¿Í¼÷¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤Ï11·îËö¤Ë¤â´°Î»Í½Äê¤Ç¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤È¤Î¶¨µÄ¤ÏÍèÇ¯È¾¤Ð¤Ë¤â´°Î»¤¹¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÎ·úË®¡¢ÄÄù¨婷¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
