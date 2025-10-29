日本全国でさまざまな業態のラーメン店がしのぎを削るなか、まさに“シンプル・イズ・ベスト”で唯一無二の路線を突き進んでいるのが、天然とんこつラーメン専門店「一蘭」ではなかろうか。「一蘭」といえば、仕切りで隔てた独特のカウンターで、周りを気にすることなく渾身の一杯と向き合える“味集中システム”が有名。ラーメンのど真ん中に浮かばせた唐辛子ベースの「赤い秘伝のたれ」、とんこつさながらの濃厚な旨味はしっかり