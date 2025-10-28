ワールドシリーズ第3戦米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に6-5でサヨナラ勝ちし、通算2勝1敗とした。延長18回、6時間39分の死闘となった試合の客席には元メジャー大物やハリウッドスターらが訪れていた。米中継に抜かれていた。ドジャースで3度サイ・ヤング賞を獲得したレジェンド左腕・サンディ・コーファックス氏や、俳優と脚本家で活躍するス