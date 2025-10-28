´Ñ¸÷Ä£¤Ï10·î28Æü¡¢¥µ¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ä¥¢¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Î¹¹Ô¶ÈË¡Âè65¾òÂè1¹à¤Ë´ð¤Å¤¯°Õ¸«Ä°¼è²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£³«ºÅÍýÍ³¤ÏÎ¹¹Ô¶ÈË¡Âè6¾òÂè1¹àÂè10¹æ¤ÎÅÐÏ¿¤ÎµñÈÝ»öÍ³¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°Õ¸«Ä°¼è²ñ¤Ï11·î5Æü¸á¸å4»þÈ¾¤«¤é¡¢Ãæ±û¹çÆ±Ä£¼Ë2¹æ´Û15³¬´Ñ¸÷Ä£A²ñµÄ¼¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥µ¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ä¥¢¡¼¥º¤Ï¡¢1990Ç¯¤ËÀßÎ©¡£ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤­¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ä¥±¥Ë¥¢¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÏ¢Íí»öÌ³½ê¤òÃÖ