「秋季高校野球中国大会・１回戦、高川学園８−２広陵」（２５日、ユーピーアールスタジアム）広島王者の広陵は、２−８で高川学園（山口４位）に敗れた。今大会は、来春センバツ大会の重要参考資料となっており、広陵の２年ぶりの出場は、絶望的になった。二回、ミスが絡むなど打者９人の猛攻にあい、一挙５失点。四回にはスクイズを決められ追加点を許した。攻撃では、高川学園のエース右腕・木下瑛二投手（２年）の前に