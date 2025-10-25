かつてクリスティアーノ・ロナウドもプレーしたイタリアの名門ユヴェントス。そのユーヴェで期待されていた元逸材が建設業へ転職したことが話題になっている。その選手は、チェンドリム・カメライ。スイスとコソボにルーツを持ち、18歳だった2017年にユーヴェに引き抜かれた。ユーヴェでロナウドとともに練習をすることもあったカメライだが、十字靭帯断裂を3度も経験するなど怪我に苦しみ、2024年に25歳の若さで引退。26歳になっ