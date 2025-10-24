噴気があちこちから立ち上る長崎県雲仙市にある小浜（おばま）温泉では、家族や友達同士で集まって、 温泉蒸気を活用した“蒸しパーティー”をする姿をあちこちで見かける。宿で、飲食店で、広場で……。今度の休みは、小浜温泉で “蒸しパ”はいかが？温泉の蒸気で作る「蒸し料理」温泉の蒸気や地熱を活用した「蒸し料理」は、火山と深い関わりをもつ日本ならではの食文化。地域によって「源泉蒸し」「地獄蒸し」「温泉蒸し」など