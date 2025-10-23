静岡県伊東市は23日までに、市ホームページの田久保真紀市長のプロフィルを更新し、最終学歴を「静岡県立伊東城ケ崎高等学校普通科卒業」と掲載した。学歴詐称疑惑を受けて、1日に施行された市長職の経歴に関する要領に基づいた対応。