米連邦政府職員の１００万人超が政府閉鎖の影響で給与の支払を停止されている/Michael M. Santiago/Getty Images/File（ＣＮＮ）米連邦政府職員の１００万人超が政府閉鎖の影響で給与の支払いを停止されている。議会では民主党と共和党が今年度の連邦政府機関の予算をめぐり対立を続けている。議員のような連邦職員は憲法の規定により給与の支払いを受け続けているが、給与を受け取らない、あるいは寄付する意向を表明する職員もい