乃木坂46・松尾美佑 年内いっぱいでグループ卒業＆芸能界引退を発表
2025年10月23日 12時15分

乃木坂46の松尾美佑が23日、ブログでグループ卒業を発表した
活動期間は12月31日までで、卒業後は芸能界を引退するとのこと
「ここに居て出来ることはもう全てやり切ったなと」などと思いをつづった

◆乃木坂46の松尾美佑が年内でグループ卒業と芸能界引退へ 新たな場所へ向かってこれからも自分の人生を進めます