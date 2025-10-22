お笑い芸人・有吉弘行が、『第76回NHK紅白歌合戦』で3年連続となる総合司会を務めることが発表された。11本を超えるレギュラー番組を抱え、いまや“国民的MC”の一人と称される存在だ。その一方で、人気の高まりとともに発言への注目度も増しており、業界内では“好感度の高さゆえのリスク”を指摘する声も上がり始めている――。◆国民的MC・有吉の“バランス力”に高まる評価有吉といえば、現在は『有吉の壁』（日本テレビ系）や