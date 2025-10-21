「双子で仲良く会話してるのを見て、頑張って産んで良かったなぁと思う」【写真】双子ちゃんたちの後ろ姿を刺繍作品に！そんなつぶやきとともに投稿された、しゃがみこむ2歳の男女の双子ちゃんのうしろ姿を写した写真が注目を集めました。おそろいのアンパンマンのポシェットを肩にかけ、小さな頭を寄せ合って、ふたりにだけ通じる言葉で話をしているような愛らしい雰囲気がたくさんの人の心をとらえ、記事執筆時点でポストには