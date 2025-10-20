iT30Pro C ブラック 株式会社ケンコープロフェショナルイメージングは、GODOXの「iT30Pro」を10月24日（金）から順次発売する。GN15（ISO100/m）、120gの小型軽量なクリップオンストロボ。 キヤノン、ソニー、ニコン、富士フイルム、OM/パナソニック用の5種類を用意。カラーバリエーションは、ブラックとシルバーを用意している。 ニコン用のシルバーモデルとOM/パナソニッ