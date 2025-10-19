レンタカー社長が車載ブラックボックスに映っていたK-POP女性アイドルメンバーのスキンシップ映像をネタに金を脅し取った事件で、懲役刑が確定した。【写真】『暴君のシェフ』イ・チェミン、恋人女優とのデート現場10月19日、韓国法曹界などによると、仁川地裁は恐喝の罪で起訴されたAに対し、懲役8か月、執行猶予2年、社会奉仕120時間を言い渡した。この判決は確定した。裁判部は「Aは執行猶予期間中に犯行を犯した」としつつも、