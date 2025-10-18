2年連続の世界一に向けて、順調に勝ち進んでいるドジャース。2年連続のワールドシリーズ（WS）進出を決める10月17日（日本時間18日）、大谷翔平が"投打二刀流"でブルワーズとの第4戦に出場した。投手として初回に3者連続三振を奪うと、その裏の攻撃では打者として先頭打者ホームラン。前代未聞の活躍に本拠地・ドジャースタジアムは沸いた。【写真】真美子さんと娘が待つスイートルームに直行する大谷翔平。満面の笑みでドアをノ